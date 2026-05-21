現地５月20日にイスタンブールで開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝で、名将ウナイ・エメリが率いるアストン・ビラは、フライブルクと対戦した。41分にユーリ・ティーレマンス、45＋３分にエミリアーノ・ブエンディアが得点し、前半を２点のリードで終えたビラは、後半に入って58分にモーガン・ロジャーズのゴールで加点。そのまま３−０で快勝し、初優勝を飾った。試合後、英公共放送『BBC』は「エメリが再びヨーロッ