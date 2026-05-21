日本サッカー協会（JFA）は５月21日、国際親善試合に臨む日本女子代表のメンバーを発表した。なでしこジャパンにとって、直近２か月は激動だった。３月の女子アジアカップで２大会ぶり３度目の優勝を果たしたが、４月２日にアジア制覇に導いたニルス・ニールセン監督が契約満了により退任。同21日からのアメリカ遠征は、狩野倫久コーチが暫定的に指揮を執り、５月14日に狩野コーチが新指揮官に就任した。 そんな新体制