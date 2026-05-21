チーズがまるで飲めちゃうほどたっぷりかかった、ピザハットの「飲めるピザ」。このたび新作として登場したのは「飲めるピザ チーズカレー」ですっ。とろ〜りチーズと濃厚カレーってどう考えても禁断すぎる組み合わせでは……!?!?でも、背徳的なものほど食べたときの快感ってたまらないんですよね。というわけで、欲望に抗いきれず、気づいたら注文しちゃってました！【飲めるピザシリーズ新作】今回頼んだのは、Mサイズの「飲める