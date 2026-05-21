頭がなんとなく重いと感じるときは、クイズで脳を刺激してみませんか？ 集中して言葉を探す作業は、ストレス解消にもなります。今回の空欄には何が入るでしょうか。問題：□に入るひらがなは？・き・□・ん（縦の言葉）・き・□・ら・□（横の言葉）・じ・□・よ（縦の言葉）ヒント：日々の土台となるもの思い出してみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「ば」「し」正解は「ば」と「し」でした。▼解説きばん（基盤）きばらし