俳優のイ・ジュニョンが出演する韓国ドラマ『新入社員カン会長』（全12話）が、31日より映像配信サービス「Lemino」で日本独占配信されることが決定した。（毎週日・月曜 深0：10〜）【写真】財閥会長の魂が入り込んでしまう青年を演じるイ・ジュニョン同作は、話題作となった『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』の原作者であるサンギョン作家の同名ウェブ小説をベースにしたドラマで、韓国JTBCにて30日から放送される。“ビジ