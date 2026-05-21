＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】行司と接触した直後に「特殊技」で逆転白星軽量“マッチョ”力士が体重2倍の巨漢相手に特殊技で劇的な逆転勝利を遂げた。行司に接触して土俵に残った直後に技を炸裂させた珍しい光景、展開にファンも盛り上がった。身長173センチ、体重82.7キロの細身で筋骨隆々とした肉体を持つ序二段二枚目・関（境川）。十二日目に関が対戦したのは、身長180センチ、体重165.4