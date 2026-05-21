ホンジャマカ石塚英彦（64）が、20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。注目している巨漢芸人を明かした。タレント内山信二とグルメロケでのこだわりについてトーク。石塚は「例えば商店街ロケのオープニングで、普通にあんパンみたいなのを渡される時があったのよ。ちょっと待てよと」とスタッフの判断にツッコミを入れ「絵的に振り返って俺だって分かるんだったら、あんパンじゃねえだろと。すぐ