社会人になった娘に「実家暮らしなら、少しは生活費を入れてほしい」と伝えたところ、不満そうな反応をされ、「親として求めすぎなのだろうか」と悩む人もいるかもしれません。 実家暮らしの場合、家賃や光熱費などの負担が比較的少なくなる一方、親側には一定の支出が発生します。そのため、「働き始めたら家にお金を入れるのが当然」と考える家庭も少なくありません。 もっとも、金額や考え方は家庭によって異なり