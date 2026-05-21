スマホのギガが毎月のように余ると、使わない通信料にお金を払い続けていることになるため「もったいない」と感じる人がいるかもしれません。ギガを金額換算するといくらぐらいになるのか、確認してみましょう。 本記事では、スマホのギガの平均的な使用割合や、7ギガ余った場合にいくらぐらい損していることになるのかについて、ギガが余るときの対策とともにご紹介します。 スマホの「ギガ」はどのくらい余ってい