子どもを東京の大学に通わせるにあたり、一人暮らしをさせるとなると家賃の高さをネックに感じる保護者は少なくないでしょう。都心からそこまで離れていないエリアであれば、実家から新幹線で通学させる方法があります。 JRでは学割を提供しており、新幹線であっても乗車券の部分が最大20％の割引になります。筆者の居住地である栃木県宇都宮市は、東京まで新幹線なら1時間程度で行けることから、学業に支障をきたさずに新