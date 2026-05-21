歯列矯正は保険適用にならない場合が多く、費用が高額になりやすいです。そのため、ボーナスで子どもの歯列矯正費を支払うような場合、「医療費控除の対象になるのか」「審美目的だと対象外なのでは」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。高額な歯列矯正費は、控除の可否で家計への影響も大きく変わります。 本記事では、子どもの歯列矯正費が医療費控除の対象となる場合の考え方や判断基準、控除額の仕組み