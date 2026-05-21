広島は21日、名原典彦外野手と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は『92』に決定。名原は球団公式ホームページを通じて「支配下契約について急に伝えられたのでびっくりして、いまだに実感がないです。今まで支配下契約に向けて守備走塁を伸ばしつつ、打撃でもしっかり率を残せるところを目指して頑張ってきました。まずは、守備走塁でチームに貢献していきたいです。ここからしっかりとチームの戦力になれるように頑