元東方神起のメンバーで、ミュージカル俳優としても活躍中のジュンスが、初めて訪れたダイソーで“衝撃のコスパ”を体験した。5月20日、ジュンスのYouTubeチャンネルに最新動画が公開された。【画像】ジュンス、ダイソー初訪問！動画でジュンスは、ダイソーの店舗に入るなり、「みんなが“ダイソーには絶対行ってみて”って言ってた」と話し、「日本では1〜2回行ったことがあるけど、韓国では行ったことがなかった気がする」と明か