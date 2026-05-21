ハンバーグレストラン びっくりドンキーは、果肉入りの氷に北海道ソフトクリームを乗せた「夏氷ソフト」2種を5月27日から期間限定で販売する。【「夏氷ソフト」2種の画像はこちら】◆「夏氷ソフト(イチゴ)」730円イチゴの果肉を混ぜた氷に、トッピングの北海道ソフトクリームと果肉入りのイチゴソースをかけた、びっくりドンキーオリジナルのかき氷。◆「夏氷ソフト(ドラゴンフルーツ&マンゴー)」730円マンゴーの果肉を混ぜた