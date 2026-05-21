香川オリーブガイナーズ 四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは５月23日、レクザムボールパーク丸亀(丸亀市)で愛媛と対戦します。この日は、香川短期大学（宇多津町）の学生が考案し、コープかがわと共同開発した「クロダイの黒酢あんかけ弁当」を600円で特別販売します。 クロダイ（チヌ）は近年、瀬戸内海で獲れ過ぎ処分されることもあるため、水産資源