【特撮合金 アクマイザー3 ザビタン】 【特撮合金 アクマイザー3 イビル】 【特撮合金 アクマイザー3 ガブラ】 6月発売予定 価格:各13,200円 アートストームは合金フィギュア「特撮合金 アクマイザー3 ザビタン」、「特撮合金 アクマイザー3 イビル」、「特撮合金 アクマイザー3 ガブラ」を6月に発売す