香川県庁 香川県は21日、かがわ文化芸術祭2026の概要を発表しました。開催期間は10月１日から12月31日までで、「ひらく、つながる、ひろがる～かがわの今・昔・未来～」をキャッチコピーとします。 県が今年、12月３日を「香川県民の日」に制定したことを受け、香川県の歴史を舞踊・音楽・テクノロジーを組み合わせた総合芸術で表現する舞台公演（11月22日）を行います。郷土芸能や演劇などに取