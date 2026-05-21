「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」Ⓒ乃木坂46LLC 乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」DAY1およびDAY2公演が5月19日と20日、東京ドームで開催された。これまでさまざまな会場でバースデーライブを行ってきた乃木坂46だが、東京ドームでのバースデーライブ開催はこれが初めて。かつ、過去に2017年、2021年、2023年、2024年とそれぞれ2DAYS公演を実施してき