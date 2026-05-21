山形県警は21日、宮城県で盗みを繰り返したとして、本籍・群馬県の男3人を住居侵入や窃盗などの疑いで再逮捕しました。逮捕されたのは本籍・群馬県高崎市でいずれも住所不定、無職の21歳の男、20歳の男、19歳の少年の3人です。警察によりますと、3人は共謀の上、4月28日午後11時ごろから翌29日午前4時40分ごろまでの間、宮城県大和町の寺院の庫裏に侵入し、現金約34万円などを盗んだ疑いが持たれています。3人は4月29日に山形市内