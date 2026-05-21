味の素AGFは、「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフェ『ポムポムポーションCAFE』を21日から24日まで、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで開催する。【写真】行ってみたい！限定オープンしたかわいい『ポムポムポーションCAFE』この店では、ポムポムプリンからのメッセージ付きのアイスドリンクが楽しめる。ポムポムプリンからの