お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が、4300万円の愛車について「まだローンが残ってる」という現状を明かした。【映像】「重そうなドア」吉村崇の超高級車5月21日に配信されたABEMA『資産、全部売ってみた』の#0で、番組のレギュラー化を景気づけるため、MCを務める吉村の資産を売却する企画を放送。スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃する様子が公開された。約4300万円で購入した超