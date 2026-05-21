20代の女性を性風俗店に紹介した罪に問われた全国最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長が初公判で起訴内容を認めました。潜伏先の奄美大島で逮捕された風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑𥶡昭被告は、2023年から翌年にかけて、群馬県高崎市や千葉県松戸市にある性風俗店にスカウトした20代の女性3人を紹介した罪に問われています。21日、東京地裁で初公判が開かれ、小畑被告は「争いません」と