◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)今季7度目の先発マウンドにあがったドジャース・大谷翔平選手。5回には1アウト満塁のピンチを招くも、併殺打でしのぎ、珍しい姿を見せました。投打二刀流で出場し、先頭打者ホームランで自らを援護した大谷選手。初回から3イニング連続で三者凡退に抑えるなど、好投も披露します。しかし4回には先頭に四球を与え、ヒットを許す場面も。5回には先頭からの連打と四球で1ア