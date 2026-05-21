◇ア・リーグヤンキース1−2ブルージェイズ（2026年5月20日ニューヨーク）メジャーリーグで不思議な応援スタイルが波及している。ヤンキースとブルージェイズの一戦が行われたヤンキースタジアムでは、試合開始が2時間遅れて深夜となった9回に、外野席で男性陣約20人が「上半身裸」で衣服やタオルを振り回して声援を送った。この光景はホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が出場したシアトルでのマリナーズ戦でも見