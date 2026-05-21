かまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務める20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、M−1グランプリ2025王者の「たくろう」と、準優勝の「ドンデコルテ」がゲスト出演した。M−1で審査員を務めた山内は最終決戦で「たくろう」ではなく、ただ1人「ドンデコルテ」に票を投じた。ゲストのとろサーモン久保田かずのぶから「付けるとき僅差やったん？」と問われると、山内は「俺は票がめっちゃ割れると思ってたんです。みんな