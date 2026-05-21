お笑いタレント鳥居みゆき（45）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身の不摂生を語った。番組のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等な女」。ファーストサマーウイカが腸活について語り「ブロッコリー専用ソース」を紹介した。「食べてたら気を失うぐらいおいしいんです。どっさり出ちゃって、5回ぐらい出ちゃったときもあって。ごめんなさい」と腸活の効果を謝りながらも紹介した。