2018年のつみたてNISAや2024年の新NISAを追い風に、ここ十数年で「投資」は急速に一般化しました。今では、学生や新社会人が資産運用を始めることも珍しくありません。こうした投資意欲の高まりの一方で、その流れを逆手に取った「投資詐欺」には注意が必要です。オルカンの生みの親である代田秀雄氏の著書『オルカン思考：世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）より、巧妙化する投資詐欺の手口と、投資の本質に