JR東日本新潟支社は21日、今後、大雨が見込まれることから列車の遅れや運休の可能性があるとして注意するよう呼び掛けています。（午後1時半発表）運休や遅れの可能性があるのは以下の2路線です。バスなどによる代行輸送はありません。【磐越西線】新津駅～会津若松駅間・・・昼過ぎから夜間に遅れや運休の可能性【越後線】柏崎駅～吉田駅間・・・夜間遅れや運休の可能性今後の気象情報や運行情報に注意してください。