最上級の「ハリアー」どんな人に選ばれる？現在のSUVブームの牽引役として、また都市型クロスオーバーの先駆け的存在として人気を誇るトヨタ「ハリアー」。1997年に初代がデビューしてからもうすぐ30年が経過するロングセラーモデルです。現行モデルは2020年に登場した4代目ですが、洗練されたスタイリングや都市型SUVならではの先進性は、6年経っても色褪せることはありません。【画像】これが最上級の「ハリアーPHEV」です！