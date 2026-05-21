今年3月、香川県宇多津町のリサイクルショップで10歳未満の女子児童のスカートの下にスマートフォンを差し入れわいせつな姿を撮影しようとしたとして逮捕された医師の男性について、高松地検丸亀支部は、不起訴としました。 不起訴の理由は、「諸般の事情を考慮した結果」としています。