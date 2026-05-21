岡山県備前市の30代職員が1年2カ月にわたり無免許の状態で「公用車」や「自家用車」を運転していたとして、減給10分の1、2か月の懲戒処分をきょう（21日）付けで受けました。 1年以上「公用車」だけでなく「自家用車」も運転 備前市によりますと、30代の職員は、運転免許証の有効期限が昨年（2025年）2月までにも関わらず1年2か月の間、公用車61回を運転していました。今年4月24日に所属部署で免許証の確認を行ったところ、有効