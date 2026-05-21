＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞「ちょっと聞いてください」。そう言うと悪天候のなか3アンダーの好スコアで上がった今季1勝の菅沼菜々は、昨晩、自分の身を襲ったヒヤリとするハプニングを明かした。ラウンドできるのか、できないかも？。そんな不安すら覚えるできごとだった。【写真】ステージでも存在感菅沼菜々“二刀流”の魅力それはプロアマか