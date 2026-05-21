長崎市の学童保育施設に駐車していたバスの中で、女子児童にわいせつな行為をしたとして、66歳の無職の男が 逮捕されました。 男は「無理やりはしていない」と、容疑を一部否認しています。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、長崎市戸町の無職 谷口清人容疑者(66)です。 警察によりますと、谷口容疑者は先月、長崎市の学童保育施設に駐車中の送迎バスの車内で、小学生の女子児童にわいせつな行為をした疑いです。