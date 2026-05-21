青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回は最近の選手が欠かせない最新の“機械”について紹介する。【連続写真】ドローヒッターの安田祐香は1〜2度のアウトサイドイン軌道が理想ブリヂストンレディスの練習場を見ていると、多くの選手が後ろにオレンジ色の四角いモノを置いたり、正面に箱型のモノを置いてい