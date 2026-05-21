＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第1ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、「65」をマークした木下稜介と岡田晃平が7アンダー・首位タイに立っている。【LIVEフォト】深いラフだけど…パワーで持って行きました1打差3位に西村匡史。2打差4位タイには2週連続優勝を狙う藤本佳則、岩田寛、田中裕基、ソン・ヨン