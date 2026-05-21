プロ野球・広島は21日、名原典彦選手と支配下契約を結んだことを発表しました。4年目を迎える25歳の外野手・名原選手。2022年ドラフトの育成1位で、青森大から広島に入団しました。昨季は4月に左膝を負傷し、二軍戦の出場も46試合止まりとアピールできず。今季はすでにファームの27試合に出場し、打率.242、3打点、8盗塁をマークしています。名原選手は契約に際し、コメントを発表。「支配下契約について急に伝えられたのでびっく