阪神のキャム・ディベイニー内野手とカーソン・ラグズデール投手が２１日、中日戦が行われる甲子園の試合前練習に合流した。ディベイニーは強打の遊撃手として来日も、開幕は２軍スタート。一時はファームで打率１割台で推移するなど低迷していたが、５月に入り、打撃の状態は上向いていた。藤川監督は１８日に交流戦の話題となり、「ディベイニーもいますしね。このあたりなんかも組みこみながらの交流戦にはなってくる」と