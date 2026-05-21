元Ｅ−ｇｉｒｌｓの藤井夏恋が、兄姉との幼少期の激レアショットを披露した。２１日までに自身のＳＮＳに、「母が幼少期の写真を大量に送ってきてくれたので、未公開写真、載せちゃお」と新規投稿。複数の写真ととともに、「私のほっぺがぷくぷくで気持ちよかったのか、流星によく触られてました」と幼いころのエピソードを紹介した。母親とみられる女性も含まれており、ストーリーズには「沢山思い出を残してくれたパパママに