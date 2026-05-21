俳優の榮倉奈々（38）が21日、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで行われた『ポムポムポーションCAFE』オープニングイベントに登場。「個人的に夢のコラボ」と同じ商品のCMに出演した“日本を代表するキャラクター”に感動した。【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々イベントでは、ポから始まる日本を代表するキャラクターとして、ポムポムプリンが紹介された。榮倉は、味の素AG