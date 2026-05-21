俳優の藤原季節が２１日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。現在、朝ドラ「風、薫る」に出演中だが、にしおかすみこから直球質問を受け「ぼくも気になっている」と応えた。藤原は「あさイチ」初出演。「風、薫る」では、直美を騙したコスプレ詐欺師の寛太を演じていた。一度、退場したかと思われたが２０日の放送回から再登場。朝ドラ受けでは、華丸から「今もひょっとしたらあさイチの出演者を装って？」などとからかわれ「中身、