お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が21日配信ABEMA「資産、全部売ってみた」に出演。衝撃の貯金額を激白する場面があった。番組のレギュラー化を景気づけるため、スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃した。スタッフは吉村の資産を調べたが、「運用している資産が“全部マイナス”」という過去のネットニュースしか出てこなかったという。吉村は「ほっといてくださいよ。資産