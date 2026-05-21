人気声優アイドルユニット「i☆Ris」の公式サイトが更新され、ファンが撮影した写真を転用したモラルに反した内容の投稿が確認されたことを受け、法的措置を含めた厳正な対応を検討し、現在開催中のツアー『i☆Ris 11th Live Tour 2026〜VINTAGEイイ味出てます〜』での撮影可能タイムも中止することを発表した。【写真】超ミニスカ！芹澤優、久保田未夢…「i☆Ris」全メンバーのソロショット公式サイトでは「SNS上において、ラ