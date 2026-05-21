新潟県内で最も早く出荷される枝豆『弥彦むすめ』の収穫が最盛期を迎えています。 【氏田陽菜アナウンサー】 「弥彦山の麓で収穫されているのは弥彦むすめ。ふっくらと育っています」 5月21日、弥彦村で収穫されていたのは、極早稲品種の枝豆『弥彦むすめ』。 弥彦村の19人の生産者が栽培している弥彦むすめは県内で最も早く出荷されるブランド枝豆で、今年は春先の日照や程よい雨など天候に恵まれ出来は上々だということ