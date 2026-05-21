歌手の中尾ミエ（79）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。30年前のドレスをリメークして今も着ていることを明かした。スタジオにきらびやかなドレス2着が登場。中尾は「そろそろドレスも終活で、最後まで使い切ってあげようと思って、リメークした。30年くらい前のドレスなんです」と説明した。丈のデザインなどをリメークして新しいドレスに生まれ変わらせたという。MCの黒柳徹子が「サ