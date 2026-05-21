広島は21日、育成の名原典彦外野手（25）と支配下契約を結んだと発表した。背番号は121から92に変更となる。名原は球団を通じて「支配下契約について急に伝えられたのでびっくりして、いまだに実感がないです。今まで支配下契約に向けて守備走塁を伸ばしつつ、打撃でもしっかり率を残せるところを目指して頑張ってきました。まずは、守備走塁でチームに貢献していきたいです。ここからしっかりとチームの戦力になれるように頑