バレーボール男子イタリア1部リーグ、ペルージャで獲得したメダルを手にポーズをとる石川祐希＝21日、羽田空港バレーボール男子日本代表の石川祐希主将が21日、イタリア1部リーグのペルージャでのシーズンを終えて羽田空港に帰国した。チームは国内リーグや欧州チャンピオンズリーグなどのタイトルを獲得したが、自身は故障に苦しみ「複雑なシーズン。喜びも、心残りもある」と振り返った。2月に右膝を負傷し、終盤戦に復帰し