「パドレス０−４ドジャース」（２０日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりに「１番・投手兼指名打者」で出場した。打っては初回に先頭打者で初球を本塁打。投げては５回３安打無失点、４奪三振２四球で４勝目を挙げた。大谷にとっては４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりの投打二刀流出場。決勝点をたたき出し、勝ち投手になった試合後、二刀流への思いを問わ