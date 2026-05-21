歌手の中尾ミエ（79）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。80歳を目前とした心境を語った。6月に80歳を迎える中尾。「ちょっと考えますね。想像していなかったから」と吐露。続けて「前回出た時に黒柳さんに“どうってことなかったわよ”ってお伺いしたので、それ聞いて…」とMCの黒柳徹子の言葉に励まされたことを明かした。黒柳は「ある日いきなり（80歳が）くるわけじゃない。もうじき、