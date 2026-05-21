【ＴｈｅＲａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査】新日本プロレスのＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）が「ケンカしたかったレスラー」３人を選出した。「プロレスラーはプロのケンカ師」との信念から常に強い相手を望み続けるが、最初に名前を挙げたのは高橋ヒロムだ。共闘関係を結んだ昨年からは私生活で多くの時間を過ごした。「この業界の兄貴分みたいな存在。熱い人間だし、ウソをつかない。ダメなところをちゃんと言ってくれるから