INFORICHは5月19日、2026年ゴールデンウィーク期間中のスマホ充電の実態調査の結果を発表した。調査は5月13日〜14日、全国のCHARGESPOTアプリユーザーを対象にインターネットで行われ、4,271名から有効回答を得た。ゴールデンウィーク外出中におけるスマートフォンの主な用途調査によると、今年のゴールデンウィーク期間中の主な外出先は、「自宅中心で過ごした」(30.8%)が最多となった一方、半数以上が「外食・飲み会」(25.3%)や